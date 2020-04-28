Выдающемуся тренеру по борьбе Дмитрию Миндиашвили присвоено звание Герой Труда Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Sport

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ от 27 апреля 2020 года «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации» за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

В числе награждённых – государственный тренер краевого государственного автономного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки «Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили» (Красноярский край), заслуженный тренер СССР Дмитрий Георгиевич Миндиашвили.

Дмитрий Миндиашвили подготовил трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, олимпийского чемпиона Сагида Муртазалиева, чемпионов мира Виктора Лебедева, Виктора Алексеева, Владимира Модосяна, Ахмеда Атавова и многих других именитых борцов. Он признавался лучшим тренером СССР, лучшим тренером России XX века и вошёл в число десяти лучших тренеров мира XX века.

В разные годы Дмитрий Миндиашвили тренировал сборные СССР и России, команды Сибири и Дальнего Востока.

Является основателем Красноярской школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы (1973), которая в 2008 году была реорганизована в Академию борьбы имени Д.Г. Миндиашвили.

Дмитрий Миндиашвили – доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования. Автор многих научных трудов по методике преподавания и обучения борцов высокого международного класса и книг, посвящённых истории борьбы.

Выдающиеся заслуги Дмитрия Миндиашвили также отмечены орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Дружбы, Почёта, Дружбы народов, «Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть», Благодарностями Президента России. Он также является обладателем двух золотых орденов Международной федерации объединённых стилей борьбы (FILA) и награды FILA «Золотая борцовка» в номинации «Легенда борьбы».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Дмитрия Георгиевича с присвоением почётного звания и желает крепкого здоровья и больших успехов!

Пресс-служба Минспорта России

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