В. Лакунин: Предприятиям Ростовской области будет оказана поддержка в связи с распространением коронавирусной инфекции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел онлайн-совещание с представителями малого и среднего бизнеса Ростовской области.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел онлайн-совещание с руководителями предприятий и организаций малого и среднего бизнеса региона.

Смотрите также

Мероприятие было посвящено обсуждению эффективности мер федеральной и региональной поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Сенатор рассказал о текущей деятельности органов власти, направленной на оказание помощи населению, бизнесу и экономике страны, и обсудил с предпринимателями, как работают уже принятые меры поддержки.

Участники встречи отметили необходимость снижения налогов для бизнеса, распространения мер поддержки также на некоммерческие организации, работающие в сфере дополнительного профессионального образования.

«Полученная информация будет положена в основу предложений для принятия решений Оперативной рабочей группой, созданной губернатором Ростовской области Василием Голубевым ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области » — сказал сенатор.

Полученная информация будет положена в основу предложений для принятия решений Оперативной рабочей группой

Он также отметил, что ростовскими депутатами внесены изменения в статью 7 Областного закона «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области» с целью оказания им дополнительной финансовой помощи в нынешних условиях.

MIL OSI