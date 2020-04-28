В Приморье по результатам прокурорской проверки устранены нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Владивостока Приморского края провела проверку по факту прорыва сетей холодного водоснабжения, в результате которого в мкр. Снеговая Падь на двое суток была прекращена подача воды в 25 многоквартирных домах, где проживают более 14,5 тыс. граждан.

Установлено, что технологическая авария произошла на участке муниципальных сетей, в районе которых велось строительство жилого дома.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении гарантирующей организации – Краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) и внесла руководителю предприятия представление.

Кроме того, в адрес главы города Владивостока также внесено представление в связи с ненадлежащим содержанием и эксплуатацией сетей, непринятием мер к их передаче в ведение гарантирующей организации. Застройщик земельного участка предостережен прокурором в целях правильной организации строительных работ и недопущения повреждения водопроводных сетей.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования права граждан восстановлены, в жилые дома возобновлена подача холодного водоснабжения.

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