В Санкт-Петербурге проведено оперативное совещание по вопросам организации работы и прокурорского надзора, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Алексея Захарова в формате видеоконференции состоялось оперативное совещание, на котором обсуждены вопросы организации работы и прокурорского надзора в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В работе совещания приняли участие сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, Северо-Западный транспортный прокурор.

Открывая совещание, Алексей Захаров отметил, что прокурорами Северо-Западного федерального округа приняты меры по обеспечению режима законности в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В рамках надзорной деятельности пресекались нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации профилактических мероприятий на работающих предприятиях, при дезинфекции автотранспортных средств и жилых домов, а также при формировании цен на жизненно-важные лекарственные препараты.

На совещании были обсуждены ход исполнения поручения Генерального прокурора Российской Федерации в части принятия дополнительных мер по обеспечению прав граждан в условиях короновируса, наиболее актуальные проблемы и стоящие перед органами прокуратуры задачи в условиях введения режима повышенной готовности в регионах Северо-Западного федерального округа.

По результатам состоявшегося обсуждения руководителям прокуратур даны конкретные поручения о внесении изменений в организацию надзорной деятельности, в том числе по вопросам противодействия преступности, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, соблюдения прав граждан на занятость, своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, пенсий и пособий, предоставления гражданам гарантий, компенсаций и мер материальной поддержки, при защите прав субъектов предпринимательской деятельности, использовании бюджетных средств, выделенных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

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