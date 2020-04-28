Г. Карелова: Система детского здравоохранения должна оперативно реагировать на новые вызовы

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета по региональному здравоохранению.

Заседание Совета по региональному здравоохранению на тему «О реализации региональных программ развития детского здравоохранения»

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Галина Карелова

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Игорь Каграманян

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Игорь Каграманян

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В Совете Федерации в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета по региональному здравоохранению на тему «О реализации региональных программ развития детского здравоохранения». Мероприятие провела заместитель Председателя СФ, председатель Совета Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Как отметила вице-спикер СФ, вопрос развития детского здравоохранения всегда занимает особое место в повестке Совета Федерации. «Актуальность этой темы, внимание к ней усиливается в современных условиях, когда весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня как никогда важно, с одной стороны, всей системе детского здравоохранения четко обеспечить работу медицинских организаций с инфекционными заболеваниями. В то же время необходимо не потерять контроль над реализацией национального проекта «Здравоохранение», а также региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая оказание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», — сказала она.

Галина Карелова отметила, что и в настоящее время продолжается реализация целого комплекса мер, направленных на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. «В 2020 году продолжается строительство семи детских больниц и начато строительство 11 новых объектов. На эти цели из федерального бюджета выделено более 12 миллиардов рублей. Мероприятия программы по обновлению материально-технической базы детских поликлиник завершаются в текущем году. Большинство поликлиник должно быть дооснащено медицинским оборудованием. И надеюсь, удастся мобилизовать все ресурсы, несмотря на возникшие трудности».

В 2020 году продолжается строительство семи детских больниц и начато строительство 11 новых объектов

Наряду с развитием инфраструктуры детского здравоохранения представители субъектов особое внимание обратили на необходимость совершенствования инфекционной службы. «Сейчас как никогда важно понять, какой должна быть инфраструктура детского здравоохранения в регионах по профилактике и лечению инфекционных заболеваний. Мы внимательно рассмотрим поступившие предложения по улучшению медицинской помощи для детей, а также по строительству и реконструкции инфекционных больниц и отделений. Следует оперативно предусмотреть средства на их реализацию в проекте федерального бюджета на 2021 год», — заключила Галина Карелова.

В обсуждении приняли участие заместитель Министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, заместитель Председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, представители органов исполнительной власти Республики Калмыкия, Чувашской Республики, Белгородской, Пензенской и Свердловской областей.

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