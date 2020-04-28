И. Святенко предложила создать в каждом регионе «горячие линии» по оказанию психологической помощи гражданам

Source: Russia – Council of the Federation

Это особенно необходимо в период ограничений и самоизоляции, считает сенатор.

Председатель Комитета по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы высказалась за необходимость создания «горячих линий» по оказанию психологической помощи в каждом субъекте РФ. «Это даст возможность людям дистанционно решать свои внутренние проблемы и спорные ситуации, которые возникают в семьях в этот эмоционально сложный период».

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Сенатор считает, что самоизоляция — беспрецедентная мера, к которой пришлось прибегнуть для профилактики распространения коронавирусной инфекции. «Миллионы людей были вынуждены изменить свой обычный ритм жизни. Многие не привыкли проводить 24 часа в квартире, находиться в постоянном контакте со своими близкими столь длительный период, что в ряде случаев стало причиной для возникновения семейных конфликтов».

«Очевидно, что в этом вопросе необходима дополнительная помощь со стороны государства. Решить многие проблемы можно с привлечением квалифицированных специалистов, не выходя из дома. В Москве для оказания такой психологической помощи была открыта горячая линия 8 (495) 870–45–09», — сообщила Инна Святенко.

Решить многие проблемы можно с привлечением квалифицированных специалистов, не выходя из дома

По словам сенатора, за месяц поступило более пятнадцати тысяч обращений от москвичей, находящихся на самоизоляции. «Помочь справиться с тревожным состоянием, паническими атаками, разобраться в семейных конфликтах и снять проблему недостатка общения помогают ежедневно десятки психологов».

Инна Святенко отметила, что психологи работают не только по разовым вызовам, но созваниваются с абонентами на протяжении всего времени, которое необходимо для оказания помощи в полном объёме.

Нередко, обращает внимание сенатор, помощь нужна и самим операторам кол-центров, ведь каждую историю и ситуацию они пропускают через себя. «Сотрудники Московской психологической службы уже провели с ними более четырёх тысяч мини-сессий по стрессоустойчивости», — рассказала сенатор.

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