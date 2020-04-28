М. Козлов: Волонтеры Костромской области выполняют крайне важную социальную миссию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил в Костромскую область партию средств индивидуальной защиты для социальных и образовательных учреждений региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области совместно с представителями региональной общественной организации «Костромское землячество» во время рабочей поездки в регион передал партию индивидуальных средств защиты для социальных и образовательных учреждений субъекта РФ.

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Первая часть партии медицинских масок и перчаток передана в детские сады областного центра, где в настоящее время работают дежурные группы, в которых проводят время дети, чьи родители в период нерабочей недели находятся при исполнении своих служебных обязанностей.

По словам сенатора, это часть груза, который был доставлен в региональный Волонтерский центр помощи гражданам в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки. Всего сюда поступили около семи тысяч масок и перчаток.

«Сейчас принимаются все возможные меры поддержки граждан. Любая помощь крайне важна. Партия средств индивидуальной защиты, прежде всего, предназначена для социальных и образовательных учреждений, медицинских организаций. Большое спасибо нашим волонтерам — помощникам, которые выполняют крайне важную социальную миссию и доставляют помощь тем, кто в этом нуждается более всего», — подчеркнул Михаил Козлов.

Принимаются все возможные меры поддержки граждан

Средства индивидуальной защиты направлены в дома-интернаты и школы-интернаты Солигаличского, Кологривского, Мантуровского районов и города Костромы, а также в Чухломскую и Парфеньевскую больницы.

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