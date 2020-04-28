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#Протон-ПМ#НПО Энергомаш28.04.2020 10:18

На предприятии «Протон-ПМ» работают почти 50 классных мастеров и семь отличников качества

Наградить обладателей почётных званий планируется после того как будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий

Наградить обладателей почётных званий планируется после того как будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий

По итогам работы в 2019 году компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») присвоило звание мастеров первого и второго класса 49 работникам предприятия. Среди них — производственные и контрольные мастера, начальники участков, которые добились высоких результатов в работе, выполняли план с необходимым уровнем качества, соблюдали сроки.

Большая часть отличившихся подтвердила почётное звание, а шесть сотрудников получили его впервые. Так, мастерами первого класса стали старший мастер второго участка цеха № 2 Вячеслав Потапов и мастер обрубного участка цеха № 78 Галина Кокотова, мастерами второго класса — контрольный мастер второго участка цеха № 5 Анастасия Благиных, мастер обрубного участка цеха № 78 Алексей Коряковцев, работники второго участка цеха № 6 — мастер Константин Белоусов и контрольный мастер Алексей Бакалов. Всем классным мастерам выплачено денежное поощрение и установлена ежемесячная надбавка к окладу.

Семи сотрудникам предприятия, которые достойно показали себя в деле улучшения качества и надёжности выпускаемой продукции, присвоено почётное звание «Отличник качества». Его обладателями в этом году стали контролёр цеха № 2 Людмила Архипова, слесарь механосборочных работ цеха № 3 Виталий Фурин, ведущий инженер-технолог цеха № 5 Наталья Шеина, старший мастер цеха № 6 Александр Пескишев, заместитель начальника цеха № 16 Иван Корякин, гальваник цеха № 48 Светлана Иванова и опиловщик цеха 78 Евгений Сесюнин.

«Нельзя останавливаться в своём профессиональном развитии, — делится Александр Пескишев. — Нужно изучать разные технологические процессы, знать их если не наизусть, то хотя бы иметь представление о нужном порядке действий. Это помогает избежать ошибок, принимать взвешенные, основательные решения, руководствуясь знаниями и опытом.

Отличникам качества вручаются диплом и нагрудный знак, а также выплачивается денежная премия.

«Традиция присваивать почётные звания лучшим сотрудникам сложилась давно, ещё в советские времена, и мы не можем ею пренебрегать, — отмечает заместитель исполнительного директора по персоналу „Протон-ПМ“ Андрей Шишкин. — Эти люди помогают предприятию осваивать новую технику, обеспечивая её качество и надёжность. Они не только сами являются образцом профессионализма, но и показывают достойный пример другим».

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