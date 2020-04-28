Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в инспекционной поездке на лесопожарную станцию Кривандино Шатурского района Московской области.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края приняла участие в инспекционной поездке заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Агафонова на лесопожарную станцию Кривандино Шатурского района Московской области, подведомственную Комитету лесного хозяйства региона.

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Сенатор считает, что начавшийся пожароопасный сезон по прогнозам может быть сложным, с аномально высокими рекордными температурами. Она напомнила, что меры борьбы с лесными пожарами обсуждались Президентом России 27 апреля на совещании о мерах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в субъектах Российской Федерации с участием министров и глав наиболее горимых регионов. Глава государства подчеркнул, что в целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы.

Уже сегодня ситуация в субъектах Федерации непростая, сказала Людмила Талабаева. По официальным данным, всего с начала года в РФ произошло 154 тысячи пожаров, в том числе, 3 488 тысяч – природных. Более 86 проц. пройденных огнем площадей приходится на Дальневосточный федеральный округ, на Сибирский и Уральский федеральные округа – 12,5 проц. и 0,7 проц., соответственно. Особый противопожарный режим введен в 51 субъекте РФ, установлены дополнительные требования к пожарной безопасности, запрет на посещение лесов и разжигание костров. Большая часть природных пожаров находится в зоне экономической деятельности человека, основная причина пожаров – несанкционированные и неконтролируемые сельхозпалы, уверена парламентарий.

Уже сегодня ситуация в субъектах Федерации непростая

В этой связи, по мнению сенатора, законодатели должны поддержать регионы, которые указывают на необходимость повысить ответственность за умышленные поджоги сухой травы. «Слаженная работа лесопожарных формирований — залог успешной борьбы с лесными пожарами в условиях высокой горимости лесов в текущем году», — уверена законодатель.

Людмила Талабаева отметила, что пожарные работают в чрезвычайно сложных условиях, рискуют жизнью и здоровьем, защищая от огня людей и лесные богатства. В связи с этим, федеральный центр должен взять на себя дополнительные обязательства по обеспечению их бесплатным питанием. «Здесь на станции Кривандино была продемонстрирована готовность лесопожарных формирований к работе, оснащение их современной техникой и оборудованием, профессионализм и хорошая физическая подготовка», — заявила сенатор.

В ходе мероприятия прошел смотр техники и личного состава станции, межведомственные учения по отработке тактики и техники тушения лесных пожаров на территории Шатурского лесничества, подведены их итоги. Учения показали, что совместная отработка тактических приемов тушения лесных и торфяных пожаров подразделениями различных ведомств обеспечивает высокую организацию их взаимодействия и результативность в борьбе с огнем в сложных природных условиях.

В осмотре и обсуждении существующих проблем приняли участие представители МЧС России, противопожарных служб региона, подведомственных Рослесхозу организаций.

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