О. Мельниченко: Важно обеспечить четкую взаимосвязь документов территориального и стратегического планирования на всех уровнях публичной власти

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы одобрили концепцию проекта федерального закона, предусматривающего соответствующие изменения в национальное законодательство.

На заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера была одобрена концепция проекта федерального закона, предусматривающего изменения в Градостроительный кодекс и Федеральный закон о стратегическом планировании в целях синхронизации стратегического и территориального планирования.

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Об этом сообщил председатель Комитета СФ Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

Как пояснил сенатор, документ направлен на обеспечение взаимоувязки документов, которыми осуществляется планирование развития территорий, с документами стратегического планирования, определяющими цели, приоритеты и задачи социально экономического развития нашей страны в целом, её регионов и муниципальных образований.

Совершенно ясно, что для успешного решения проблем во многих сферах государственной и общественной жизни следует повысить эффективность и качество функционирования системы стратегического планирования, которая является одним из важнейших инструментов государственного управления, подчеркнул Олег Мельниченко. «Поэтому необходимо, чтобы документы стратегического и территориального планирования были системно и четко взаимосвязаны. Это непременное условие слаженной работы всех уровней власти».

Глава Комитета СФ также напомнил, что Федеральный закон о стратегическом планировании был принят в 2014 г., однако на сегодняшний его положительный потенциал раскрыт ещё в недостаточной степени.

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