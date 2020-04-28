Перспективный газ. Интервью Олега Аксютина журналу «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

Возобновляемой энергетике присущ недостаток, являющийся критическим для энергетической безопасности любой страны или региона: нестабильность выработки электроэнергии и высокая степень зависимости от погодных условий.

В условиях безветренной (либо штормовой) и пасмурной погоды выработка электричества на станциях возобновляемой энергетики может очень быстро упасть до критических значений. Это происходит настолько часто, что в Германии для обозначения этого явления уже используется специальный термин — «дункельфлаутэ». В результате возникает необходимость компенсировать неиспользуемые мощности возобновляемой энергетики, в том числе за счет значительного увеличения использования угля, что негативно влияет на состояние экологии. Причем происходят подобные ситуации регулярно даже в тех странах, которые являются мировыми лидерами по развитию возобновляемой энергетики — например, в Германии и Дании.

Кроме того, возобновляемой энергетике присущи и другие серьезные недостатки:

высокая нагрузка на энергосистемы при резком падении выработки электроэнергии в связи с изменениями погодных условий, приводящая к веерным отключениям энергии (блэкаутам);

необходимость выделения значительных территорий сельскохозяйственных земель под строительство ветропарков или солнечных станций;

необходимость создания системы хранения электроэнергии, дублирующей по мощности производственную составляющую;

высокая зависимость возобновляемой энергетики от отрасли по добыче и обработке редких металлов (литий, никель, кадмий и др.);

растущая проблема переработки и утилизации отработанных материалов, особенно солнечных панелей;

негативное влияние на экосистемы при увеличении масштабов ветряных и солнечных станций.

Все эти недостатки могут стать критическими при увеличении масштабов развития возобновляемой энергетики.

Мы ничего не имеем против возобновляемой энергетики, но когда она приносит реальную пользу. Например, мы, газовая компания, поддерживаем использование альтернативных и возобновляемых источников энергии на своих объектах в технологически изолированных районах — это экономически и технически обоснованно. Но когда масштабные инвестиции идут на удовлетворение политических амбиций, негативно отражаясь на конкурентоспособности национальных экономик, в ущерб населению, то о какой эффективности тут можно говорить?

Самая главная причина стимулирования развития возобновляемой энергетики — это ложное ощущение того, что ВИЭ дают энергетическую независимость, и в первую очередь от углеводородов. Но необходимо понимать, что рост установленной мощности ветрогенераторов и солнечных панелей провоцирует резкое увеличение потребления редкоземельных металлов, ценных минералов и пластика (например, неодим и диспрозий играют стратегическую роль в производстве ветровых турбин). При отсутствии собственных значительных запасов редкоземельных металлов возникает зависимость либо от поставщиков, обладающих подобными стратегическими запасами (например, Китая), либо от поставщиков — производителей оборудования.

Стратегия по стопроцентной электрификации на основе возобновляемой энергии имеет концептуальную преграду. В настоящее время климат меняется. Можно спорить о причинах, но наблюдается определенный тренд. При переходе полностью на возобновляемые источники энергетика, да и вся экономика станет зависимой от природных явлений, в том числе обусловленных климатическими изменениями. Образно говоря, фундамент будущей энергетической модели будет построен на зыбком и неустойчивом месте, создавая угрозу энергетической безопасности.

С солнечной генерацией и системами аккумулирования электроэнергии связаны вопросы безопасности применяемых токсичных веществ (получение кремния и арсенидов — опасные химические производства), в случае гелиотермоэлектростанций существенно повышается температура окружающего воздуха, что приводит к гибели пролетающих птиц. При масштабном использовании ветроэнергетики возникает необходимость резкого увеличения производства алюминия и стеклопластика — весьма грязных производств. Излучаемый ветровыми турбинами низкочастотный шум вызывает дезориентацию животных и насекомых, их гибель. Ветрогенераторы являются также источниками радиопомех, так как частота вращения лопастей близка к частоте синхронизации сигналов телевидения и радио, что несет угрозу населению и национальной безопасности. Помимо этого, технологии утилизации ветрогенераторов и солнечных панелей, выработавших свой ресурс, пока не отработаны для массового применения, по факту большая часть из них просто складируется на полигонах.

По моему мнению, когда речь заходит о здоровье и безопасности человека, необходимости доступной (дешевой) энергии, никакой конкуренции между источниками энергии не должно быть. Наша задача сегодня — создать для будущих поколений эффективную энергосистему на основе принципа технологической нейтральности, используя преимущества различных источников энергии. Фундаментом такой системы должен быть энергоресурс, соответствующий критериям «доступность», «бесперебойность энергоснабжения», «экологическая безопасность». Всем этим критериям соответствует природный газ, а партнерство с возобновляемой энергетикой может создать положительный синергический эффект.

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