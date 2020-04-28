Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по подготовке ко второму чтению законопроекта о допуске студентов к педагогической деятельности.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области в формате видеоконференции принял участие в совещании по подготовке ко второму чтению проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

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Документ направлен на обеспечение допуска студентов к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам.

Сенатор отметил, что законопроект подготовлен в соответствии с поручением Президента РФ по итогам встречи с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных школ.

«Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предлагается дополнить положением, предусматривающим возможность допуска лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам в течение периода прохождения ими обучения. Порядок и условия такого допуска будут установлены Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ по согласованию с Министерством труда и социальной защиты РФ», — пояснил Виктор Смирнов.

По его словам, законопроект будет способствовать решению проблемы дефицита педагогических кадров и даст возможность студентам полноценно участвовать в педагогической деятельности в соответствии со своими компетенциями и талантами. «Крайне важно, чтобы законодательство создавало условия для привлечения через педагогическую практику в школы и центры детского творчества талантливых молодых людей, обучающихся в вузах не только по педагогическим, но и иным специальностям», — считает Виктор Смирнов.

Законопроект будет способствовать решению проблемы дефицита педагогических кадров

По результатам состоявшегося обсуждения участники совещания договорились о подготовке законопроекта ко второму чтению с учетом высказанных предложений до 15 мая 2020 года.

«Законопроект предоставляет также возможность остаться в педагогической профессии тем работникам, кто много лет добросовестно трудится в должности воспитателей, но не имеет педагогического образования. Такой подход в образовательном праве основан на соответствующем решении Конституционного суда РФ», — сообщил Виктор Смирнов.

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