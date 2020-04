Valsts prezidents: strādājot pie stratēģijas izejai no krīzes, nepieciešama starpnozaru sadarbība un dialogs ar nevalstisko sektoru

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien sazinājās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, lai pārrunātu valdības darbu pie stratēģijas iziešanai no vīrusa COVID-19 radītās krīzes, par ko šodien plāno runāt arī Ministru kabineta sēdē.

K. Kariņš informēja, ka stratēģija, pie kā jau ir noritējis intensīvs speciālistu darbs, būs vērsta divos virzienos – uz vīrusa ierobežošanu un ekonomikas atlabšanu, paredzot rīcības scenārijus dažādu nozaru darbības situācijām atbilstoši veselības drošības principiem.

Valsts prezidents ir pārliecināts: “Strādājot pie stratēģijas izejai no krīzes un pēc tam piemērojot to reālajā dzīvē, es vēlētos uzsvērt gan Ministru kabinetam, visiem iesaistītajiem ministriem un ministrijām, gan dažādām iestādēm un organizācijām aktīvi sadarboties starpnozaru līmenī, kā arī veidot dialogu ar nozaru pārstāvniecībām un NVO sektoru. Tikai visiem kopā koordinēti darbojoties, mēs varam cerēt uz pēc iespējas sekmīgu ekonomikas un pilsoniskās dzīves atgriešanos veselībai un tautsaimniecībai drošā vidē.”

Abas puses sarunā arī apspriedās par Eiropas Komisijas plāniem Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetam, kas drīzumā tiks piedāvāts dalībvalstīm, kā arī par dalībvalstu diskusijām budžeta kontekstā. E. Levits un K. Kariņš pauda gandarījumu par to, ka kopumā dalībvalstis ir vienotas par atbalsta nepieciešamību ekonomikas atlabšanai pēc vīrusa COVID-19 izraisītajām sekām, nenovirzoties no t. s. ES Zaļā kursa kā Eiropas Savienības attīstības perspektīva virziena.

