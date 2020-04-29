А. Варфоломеев провел совместное заседание комитетов Палаты молодых законодателей по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы поддержали активное участие молодых законодателей в проработке инициатив, направленных на поддержку граждан, малого и среднего бизнеса.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия провел совместное онлайн-заседание комитетов Палаты молодых законодателей по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике.

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В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области и член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

Александр Варфоломеев подчеркнул, что создание совещательных и координационных структур относится к ключевым механизмам реализации государственной молодежной политики.

«Подобные органы позволяют выстраивать эффективные отношения между федеральной, региональной, муниципальной властью и обществом, формировать обратную связь и оказывать содействие в решении насущных проблем», — отметил сенатор.

Законодатель указал на то, что сегодня, в условиях пандемии коронавируса, эта взаимосвязь стала наиболее значимой: в последнее время было проведено несколько онлайн-совещаний с разными комитетами Палаты молодых законодателей, в ходе которых молодые парламентарии рассказывали о региональных практиках, применяемых в борьбе с коронавирусной инфекцией, предлагали свой опыт для использования в других регионах.

Совместное заседание комитетов Палаты молодых законодателей по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике

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Совместное заседание комитетов Палаты молодых законодателей по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике

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Совместное заседание комитетов Палаты молодых законодателей по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике

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Совместное заседание комитетов Палаты молодых законодателей по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике

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Совместное заседание комитетов Палаты молодых законодателей по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике

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Совместное заседание комитетов Палаты молодых законодателей по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике

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«В своей деятельности Палата молодых законодателей ориентируется, в первую очередь, на решение социально-экономических вопросов, обсуждение и тиражирование лучших региональных практик», — подчеркнул Александр Варфоломеев.

Елена Перминова рассказала о создании комиссии Федерального Собрания РФ по утверждению трат бюджета на борьбу с пандемией, в которую вошли члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.

Палата молодых законодателей ориентируется на решение социально-экономических вопросов, обсуждение и тиражирование лучших региональных практик

Это сделано в целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, пояснила сенатор. «Благодаря этому в текущем году Правительство России сможет перераспределять бюджетные потоки без внесения изменений в федеральный бюджет, поправки в него не нужно будет утверждать на заседаниях парламента».

По словам законодателя, комиссия будет работать в связке с Минфином РФ, который представит предложения по перераспределению расходов бюджета.

«Региональные и местные власти также без правки своих бюджетов смогут перераспределять средства на финансирование мероприятий по профилактике и устранению последствий пандемии», — отметила Елена Перминова.

Сенатор также рассказала о создании в верхней палате парламента рабочей группы в целях мониторинга законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции и выработке предложений по его совершенствованию для обеспечения дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Татьяна Кусайко отметила вклад Палаты молодых законодателей в разработку законодательных инициатив, в том числе, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

Законодатель подчеркнула, что сегодня федеральные и региональные власти предпринимают обширный комплекс мер поддержки для этой категории бизнеса: налоговые послабления, отсрочки выплат, льготное кредитование, гособеспечение кредитов на зарплаты и многие другие. «Сейчас наиболее важно для экономики — сохранение рабочих мест и доходов граждан», — сказала Татьяна Кусайко.

Сенатор выразила заинтересованность в совместной проработке таких инициатив членами Совета Федерации и Палаты молодых законодателей.

В дискуссии также приняли участие председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Сапронов, председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрий Михайлов и другие.

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