А. Клишас: Федеральная целевая программа поможет развитию уголовно-исполнительной системы

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрел в рамках парламентского контроля проект постановления Правительства о внесении изменений в программу.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрел проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)». Об этом сообщил председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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Сенатор отметил, что указанные изменения рассмотрены в рамках парламентского контроля.

«Парламентский контроль является важным инструментом Федерального Собрания, он позволяет более эффективно и слаженно осуществлять государственную политику во всех сферах, способствует предупреждению нарушения законов, прав и свобод граждан» — отметил сенатор.

Парламентский контроль является важным инструментом Федерального Собрания

В соответствии с предлагаемыми изменениями финансирование органов ФСИН России за 2019 год сокращается ровно на сумму неизрасходованных указанными органами денежных средств. В ходе своей деятельности государственные органы в силу ряда объективных обстоятельств могут потратить выделенное им финансирование не в полном объеме, это вполне обычная практика. Важно, чтобы была соблюдена бюджетная дисциплина, и эти денежные средства возвращены в бюджет, указал Андрей Клишас.

«Рассматриваемая федеральная целевая программа является социально-ориентированной, и ее реализация позволит оказать положительное влияние на развитие уголовно-исполнительной системы и обеспечение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, приведение условий их содержания в соответствие с законодательством Российской Федерации», — подчеркнул сенатор.

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