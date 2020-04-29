А. Майоров: Мы постоянно работаем над совершенствованием законодательства в целях стабильного функционирования минерально-сырьевого комплекса

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принял участие в заседании коллегии Федерального агентства по недропользованию.

За последние годы сформирована и постоянно совершенствуется система нормативно-правового обеспечения в сфере геологического изучения недр и недропользования, которая служит основой стабильного функционирования минерально-сырьевого комплекса. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в ходе заседания коллегии Федерального агентства по недропользованию, посвященного подведению итогов работы ведомства в 2019 г. и определению задач на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Как подчеркнул сенатор, Россия — один из мировых лидеров по запасам, добыче и экспорту природного газа, нефти, угля, железных руд, цветных металлов, золота, платины и алмазов, имеет самую большую в мире территорию суши и самый большой континентальный шельф, содержащие практически все виды полезных ископаемых. Добыча и переработка полезных ископаемых обеспечивают около половины доходов федерального бюджета.

В связи с этим, отметил он, Комитет СФ продолжает активную работу по совершенствованию законодательства в сфере пользования недрами. В целях исполнения Постановления Совета Федерации «О реализации мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы и геологическому изучению недр Российской Федерации» сенаторы провели ряд мероприятий, в том числе с участием заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Киселева.

СФ продолжает активную работу по совершенствованию законодательства в сфере пользования недрам

Алексей Майоров уточнил, что указанные в Постановлении законопроекты, курируемые Минприроды России, были включены в примерную программу работы Государственной Думы на осеннюю сессию 2019 г. и большая часть принята в третьем чтении. В том числе, Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части предоставления права пользования участками недр федерального значения, расположенными во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, в целях геологического изучения», Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых».

Также Распоряжением Правительства РФ утвержден отраслевой документ стратегического планирования – «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», разработанная в целях создания условий для устойчивого обеспечения минеральным сырьем социально-экономического развития и поддержания достаточного уровня экономической и энергетической безопасности страны.

Алексей Майоров подчеркнул, что и в текущем году предстоит большая совместная работа. Он напомнил, что в соответствии с утвержденным планом работы Совета законодателей на 2020 г. по предложению Комитета предусмотрено проведение заседания Совета законодателей на тему совершенствования государственной политики при регулировании полномочий субъектов Российской Федерации в сфере пользования недрами. Планируется, что заседание с участием Министерства природных ресурсов и экологии России и представителей законодательных органов власти регионов пройдет в Санкт-Петербурге под председательством главы Совета Федерации Валентины Матвиенко в декабре 2020 г. На нем, в частности, будут рассмотрены результаты совместной с Правительством РФ работы по совершенствованию законодательства в сфере пользования недрами, подчеркнул председатель Комитета СФ.

Сенатор выразил надежду на поддержку агентства в подготовке этого мероприятия. «Было бы целесообразно на одном из заседаний Коллегии Роснедр предварительно рассмотреть и проанализировать основные вопросы выбранной тематики», — предложил он.

«В ходе работы Комитет постоянно обращал внимание на то, что в законодательстве о недрах отсутствует понятие общераспространенных полезных ископаемых, а перечни общераспространенных полезных ископаемых для каждого субъекта Российской Федерации определены временными методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минприроды, которое не является нормативным правовым актом и носит исключительно рекомендательный характер. Данные методические рекомендации устарели и нуждаются в актуализации», — сказал Алексей Майоров, и напомнил, что членами его Комитета был разработан и внесен в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» в части отнесения полезных ископаемых к общераспространенным полезным ископаемым».

«Представители Роснедр и его научно-исследовательских учреждений принимали и принимают активное непосредственное участие в мероприятиях Комитета и в обсуждении актуальных для нас, как для палаты регионов, вопросов», — сказал он.

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