Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика29.04.2020 15:31

Встречи с космонавтами в интернет-пространстве

Завершается самый космический месяц в году. И таким его можно назвать не только потому, что 12 апреля весь мир вспоминал легендарный полет первого человека в космос, но и за яркие космические события, за которыми каждую неделю с волнением следили миллионы людей. 9 апреля с космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-16» с новым экипажем на борту. 17 апреля на Землю благополучно вернулись участники экспедиции МКС-61/62, а через несколько дней на станцию отправилась «Ракета Победы» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» .

Оказывается, открывать космос, узнавать и постигать что-то новое можно из дома, с Земли, следя за прямыми трансляциями пусков, слушая комментарии специалистов и космонавтов. Тем более что многие из них впервые за несколько лет проводят это время не в привычных апрельских командировках или поездках с лекциями для школьников и студентов, а дома. Все общение перешло в режиме «онлайн», и верными помощниками космонавтов в просветительской работе стали эфиры в социальных сетях.

12 апреля на официальной странице Госкорпорации «Роскосмос» в Instagram на связь с подписчиками вышел космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Весь апрель также на связи со своими подписчиками космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, который не просто отвечает на вопросы любознательных пользователей, но и приглашает к разговору собеседников из разных сфер деятельности: музыкантов, спортсменов, психологов, шоуменов, подтверждая, что тема космоса многогранна и многим интересна.

В апреле космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин совместно с Московским Музеем космонавтики дали старт интересному проекту «Космос не ждет», в котором он делится интересными фактами из истории космоса и заглядывает в его будущее. Новые сюжеты — каждое воскресенье.

Космонавтика с теми, кто готов меняться и менять окружающий мир — с талантливой, нестандартно мыслящей молодежью. Эта аудитория особенно интересна для покорителей Вселенной и специалистов предприятий российской ракетно-космической отрасли. Так, космонавты Роскосмоса поддержали идею Всероссийского конкурса «Большая перемена» о проведении космических недель на онлайн-площадках проекта. Олег Артемьев раскрыл многотысячной аудитории группы социальной сети «ВКонтакте» некоторые космические секреты, рассказав, что происходит с человеком, когда он пересекает просторы космоса, а Сергей Кудь-Сверчков даже провел небольшую, но увлекательную видеоэкскурсию по Центру подготовки космонавтов. Сегодня Сергей продолжит тематические разговоры на онлайн-лекториуме проекта, на этот раз, затронув тему о космических мифах и заблуждениях.

Образовательный Центр Сириус в городе Сочи — место, хорошо знакомое и многим опытным покорителям космоса, и тем, кто находится на подготовке. На этот раз организаторы проекта совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» предложили ребятам и космонавтам встретиться на YouTube-канале Центра, где Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Прокопьев провели несколько «космических» уроков. Теперь эти познавательные лекции доступны в сети для широкой аудитории, которой интересно узнать, как проходят тренировки и как готовят космонавтов к действиям в экстремальных ситуациях.

Космический месяц выходит на финишную прямую. Весь апрель космонавты принимали участие в тематических онлайн-встречах и международных видео-конференциях, делились своими советами о жизни в изоляции, музыкальными и литературными подборками и даже проводили онлайн-экскурсии по аудиториям и тренажерам Центра подготовки космонавтов. И эти встречи обязательно продолжатся, давая возможность людям, близким по интересам, в разгар глобальной пандемии продолжать заниматься любимым делом, познавать новое, делиться знанием и получать ответы на вопросы.

MIL OSI