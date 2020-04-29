В Минэнерго России обсудили возможности расширения сотрудничества в угольной сфере с Республикой Индия

Source: Russia Ministry of Energy

28 апреля, Москва. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский провел встречу в формате видеоконференции с заместителем Министра стали Республики Индии Я. Чаубе.

В ходе переговоров обсуждались возможности расширения двустороннего сотрудничества в угольной сфере, включая подготовку к проведению Круглого стола на тему: «О расширении сотрудничества в угольном секторе» с участием заинтересованных российских и индийских угольных и металлургических компаний. Кроме этого стороны обсудили подготовку к подписанию межведомственного Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в угольной сфере.

Отдельно были затронуты вопросы о перспективах взаимодействия заинтересованных российских угольных компаний, таких как: ПАО «Мечел», АО «ЕВРАЗ», АО «СУЭК», АО «Сибирский Антрацит» с индийскими партнерами по вопросам поставок коксующегося угля и антрацита в Индию.

По итогам встречи достигнута договоренность, что индийская сторона в ближайшее время направит подробную информацию о своих компаниях, объемах, направлениях поставок и качестве угля, необходимого им, а также контактные данные для проведения переговоров.

В ходе встречи также детально обсуждались существующие проблемы, связанные с поставками российского угля на территорию Индии и возможные пути их решения.

«Угольный терминал порта «Тамань», являющийся самым современным портом на территории России, должен стать связующим звеном для поставок угля из России в Индию. В этой связи достигнута договоренность о проведении консультаций индийских компаний с руководством порта уже в ближайшее время», – сказал Анатолий Яновский.

Индийская сторона отметила, что уровень потребления угля для металлургических компаний в Индии составляет 60 млн тонн, тем самым подчеркнув особую важность состоявшихся переговоров и заинтересованность в увеличении объема поставок угля.

В завершении стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на расширение и углубление сотрудничества в угольной сфере.

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