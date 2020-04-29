В Совете Федерации подготовили предложения по поддержке российских авиастроителей

Source: Russia – Council of the Federation

А. Кутепов В. Бондарев и А. Майоров обратились с письмом к М. Мишустину.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга председатель Комитета СФ обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области и председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия подготовили предложения в поддержку российских авиастроителей.

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Сенаторы направили соответствующее письмо на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

«Из‑за снижения объемов авиаперевозок, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, отечественные авиакомпании оказались в сложном экономическом положении», — отмечается в документе.

Авторы письма напомнили, что Президент РФ Владимир Путин сообщил о решении направить на поддержку российских авиационных компаний средства в объеме 23 миллиардов рублей, в том числе на лизинг авиационной техники.

«Учитывая, что отечественное авиастроение находится в тяжелом состоянии, просим Вас рассмотреть возможность направления лизинговых платежей только за отечественную авиационную технику, что послужит стимулом для сохранения и развития отечественной авиационной промышленности», — говорится в письме.

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