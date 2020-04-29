Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Южный#КЦ Восточный#Байконур#Восточный#Космодромы29.04.2020 20:30

В ЦЭНКИ продолжаются мероприятия по противодействию коронавирусу

Согласно требованиям Оперативного штаба Роскосмоса Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжает выполнять все необходимые мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. В филиалах предприятия организовано 42 пункта бесконтактной термометрии, где всем сотрудникам измеряется температура перед началом рабочего дня и до двух-трёх раз в день.

В Космических центрах «Южный» и «Восточный» (филиалы ЦЭНКИ на космодромах Байконур и Восточный соответственно) дважды в день проводится дезинфекция автомобильного транспорта, доставляющего работников на космодромы. Регулярная обработка также проводится в административных зданиях, помещениях и пультовых стартовых и технических комплексах. Увеличена кратность проведения влажных уборок помещений и объектов, в местах массового пребывания проводится обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов.

Кроме того, сотрудники предприятия обеспечены санитайзерами и дезинфицирующими салфетками. В особом режиме в г. Байконуре работает аэропорт «Крайний». Там организован санитарно-карантинный пост, всем пассажирам проводится термометрия, они заполняют специальные анкеты-опросники.

ЦЭНКИ проводит постоянную закупку необходимого количества средств индивидуальной защиты для своих сотрудников. Кроме того, в целях создания их резерва в Центре обеспечения компонентов ракетного топлива, Конструкторском бюро «Мотор» и Научно-исследовательском институте прикладной механики имени академика В.И. Кузнецова (филиалы ЦЭНКИ, входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») организовано изготовление защитных масок.

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