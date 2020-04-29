Л. Гумерова: Ряды волонтеров в Республике Башкортостан пополняются с каждым днем

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала об организации волонтерской работы в регионе.

В Республике Башкортостан более 5 тыс. волонтеров оказывают необходимую помощь пожилым людям, инвалидам в период самоизоляции: осуществляют доставку продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных средств. Об этом сообщила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Сенатор рассказала, что в регионе активно работают волонтеры движений «Наша забота» и «Волонтеры-медики», которые проводят акцию «Мы вместе». Помощь нуждающимся оказывают социальные работники, входящие в 216 мобильных бригад, а также неравнодушные молодые люди во всех городах и районах республики. «Ряды волонтеров пополняются с каждым днем. На их счету уже более 20 тысяч добрых дел».

Лилия Гумерова отметила, что для систематизации работы всех волонтерских организаций в начале апреля 2020 года был создан Региональный штаб по организации деятельности добровольцев, в который вошли представители органов государственной власти и общественных организаций. Он занимается оказанием помощи пожилым людям в Республике Башкортостан.

«Штаб ведет работу по общей координации деятельности всех добровольческих организаций и созданию условий для эффективной работы волонтеров. Именно здесь все те, кто оказывает помощь людям, могут объединяться и вырабатывать алгоритмы взаимодействия», — пояснила она.

Глава Комитета СФ обратила внимание на проводимую работу в части оказания методической и консультационной поддержки добровольцам.

«Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан были разработаны методические рекомендации по работе добровольцев. Каждый волонтер проходит онлайн-обучение на общероссийской платформе dobro.ru. Отдельное внимание уделяется вопросам обеспечения средствами индивидуальной защиты волонтеров и тех людей, кому они помогают», — отметила сенатор.

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