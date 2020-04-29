Минспорт России готовит рекомендации руководителям регионов и региональным министрам спорта по вопросу возобновления тренировок спортсменов

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 апреля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание с руководителями общероссийских спортивных федераций. В мероприятии также приняли участие руководители Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства и ассоциаций по олимпийским видам спорта.

«Сложности у нас объективные, в разных регионах ситуация с коронавирусом развивается по-разному. Вчера Президент России Владимир Путин сказал, что не стоит ждать того, что режим карантина будет снят единовременно. Мы это тоже учитываем, – отметил Олег Матыцин. – Минспорт России готовит рекомендации в адрес руководителей субъектов Российской Федерации, руководителей региональных министерств спорта по вопросу возобновления тренировочных процессов спортсменов, чтобы регионы по мере выхода из ситуации карантина могли начать организовывать подготовку спортсменов».

В рамках совещания обсуждался целый ряд тем, в числе которых был вопрос централизованной подготовки российских спортсменов. При возобновлении тренировочных процессов необходимо проведение углубленного медицинского обследования, а сейчас вся работа ФМБА сосредоточена на борьбе с коронавирусом, поэтому ресурсы агентства ограничены.

«Мы договорились, что в течение мая-июня мы ещё раз проанализируем возможности ФМБА по реализации УМО, чтобы спортсмены могли начать тренировки. Затем мы получим рекомендации Роспотребнадзора по постепенному выходу из изоляции и будем обсуждать конкретные даты с федерациями, потому что это зависит от их календаря соревнований», – подчеркнул Олег Матыцин.

Пресс-служба Минспорта России

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