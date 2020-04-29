Source: Russia Federal Space

#ИСС#ИСС Решетнева29.04.2020 10:07

Награды международного салона «Архимед»

Изобретения сотрудников компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») удостоены высших наград Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2020». Все три инновационные разработки, представленные на Московском салоне «Архимед-2020», получили высшие оценки жюри международного конкурса.

По итогам конкурсной программы салона Решетнёвская фирма удостоена двух золотых медалей. Эти награды присуждены за изобретения «Способ контроля геометрии крупногабаритных объектов» и «Устройство электромеханической связи между подвижными элементами конструкции». Ещё одна разработка железногорских спутникостроителей — «Способ обеспечения бесперебойного охлаждения в чиллерных системах с замкнутым контуром жидкостного охлаждения» — отмечена серебряной медалью.

Выставочная часть Салона «Архимед-2020» впервые проходила в дистанционной форме. В ней приняли участие 314 экспонентов из 24 государств и 35 регионов Российской Федерации и было представлено более 600 инновационных разработок.

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