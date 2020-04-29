Олег Матыцин: «Минспорт России разработал план действий по минимизации последствий ограничений, связанных с недопущением новой коронавирусной инфекции, и восстановлению деятельности спортивной отрасли в штатном режиме работы»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 апреля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание с руководителями общероссийских спортивных федераций. В мероприятии также приняли участие руководители Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства и ассоциаций по олимпийским видам спорта.

В ходе совещания обсуждался поэтапный план по возобновлению централизованной подготовки сборных команд страны после снижения требований, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Олег Матыцин поблагодарил всех за активную работу в период пандемии: «Знаю, что ваша работа не останавливалась, вы работаете в постоянном контакте с тренерами и спортсменами в удалённом доступе. Мы понимаем и разделяем вашу озабоченность этим периодом работы в условиях коронавируса. Но спорт должен являться примером преодоления сложностей. Уверен, благодаря вам и вашим коллегам в регионах, тренерам и спортсменам, нам удастся преодолеть эту ситуацию. Я признателен ОКР и ФМБА, весь персонал которого работает на минимизацию рисков пандемии. Отдельно хочу поблагодарить врачей, которые трудятся в этой непростой ситуации».

«Как известно, в настоящее время отменены или перенесены все соревнования, приостановлены все централизованные учебно-тренировочные сборы, – подчеркнул Министр. – Конкретные даты возобновления календаря пока непонятны, в том числе, потому что международные федерации пока не дали свои даты проведения соревнований. Надеемся, в ближайшее время мы получим такую информацию и будем вместе выстраивать учебно-тренировочный процесс».

Говоря о возобновлении централизованной подготовки сборных команд России, Олег Матыцин сообщил, что Минспорт России подготовил проект плана действий по минимизации (ликвидации) последствий ограничений, связанных с недопущением новой коронавирусной инфекции, и восстановлению деятельности отрасли в штатном режиме работы.

План предусматривает первоочередные мероприятия по всем направлениям деятельности Министерства: подготовка сборных команд страны, корректировка планов подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио в 2021 году, развитие видов спорта, деятельность спортивных школ, организация научного и учебного процесса, реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» и др. Реализация мероприятий плана позволит Минспорту России и всем заинтересованным организациям оперативно наладить все процессы и обеспечить поэтапный выход в полноценный рабочий режим, но уже с приобретённым опытом в ходе действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Как только Правительство и Оперативный штаб примут решение о снижении требований по пандемии и самоизоляции, мы сразу приступим к реализации нашего плана, – сказал Олег Матыцин. – Мы направили письмо в адрес Роспотребнадзора, чтобы были разработаны отдельные специальные рекомендации на период выхода из режима самоизоляции именно для спортивной отрасли. Но мы должны учитывать, что во всех регионах ситуация разная. Как только будут готовы общие рекомендации Роспотребнадзора, мы направим письма руководителям субъектов Российской Федерации, чтобы они оказали содействие в организации учебно-тренировочных занятий в регионах».

Особое внимание Олег Матыцин уделил вопросу прохождения спортсменами углублённого медицинского обследования (УМО): «Сейчас вся деятельность ФМБА направлена на помощь больным и минимизацию рисков заболевания, и организация УМО в мае-июне представляет большую сложность. Без прохождения спортсменами УМО мы не можем приступить к возобновлению централизованной подготовки. Отсутствует пока календарь соревнований, мы должны понимать к чему готовятся сборные команды, внести соответствующие изменения в Единый календарный план, и только после этого возобновлять подготовку».

«Мы понимаем озабоченность глав федераций, тренеров и спортсменов из-за того, что спортсмены сейчас не могут тренироваться на наших федеральных базах и, конечно, теряют форму, – подчеркнул Олег Матыцин. – Но весь мир находится в таких условиях. И мы должны уважительно относиться ко всему, что происходит вокруг нас. Те требования, которые определили Президент и Правительство, одинаково важны и для мира спорта. Во всех странах централизованная олимпийская подготовка сборных команд не проводится, за исключением отдельных стран, таких как Китай и ещё двух-трёх стран, где на военных базах в очень ограниченном составе тренируются сборные команды. На сегодняшний день могу точно сказать, что в мае на наших федеральных базах подготовка осуществляться не будет. По открытию баз в июне решение будет принято дополнительно, исходя из ситуации».

«Отдельную сложность представляет возобновление чемпионатов России по игровым видам спорта, – сказал Министр. – Мы знаем желание Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги закончить чемпионат. Надо делать всё возможное, чтобы эту идею реализовать, хотя сложностей достаточно много».

Олег Матыцин подтвердил руководителям спортивных федераций, что Минспорт России делает всё необходимое, чтобы вернуться к централизованной подготовке сборных команд страны, и начнёт реализацию плана организации тренировочного процесса сразу после того, как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, будут сняты.

Пресс-служба Минспорта России

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