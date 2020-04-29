Source: Russia – Council of the Federation

В связи с введением ограничительных мероприятий из‑за распространения коронавируса, более восемнадцати тысяч школьников получили продуктовые наборы в Карелии.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия считает, что проблемные вопросы, возникшие при выдаче продуктовых наборов школьникам, имеющим льготы на питание, должны быть взяты на контроль при организации школьного питания в новом учебном году.

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Сенатор напомнил, что главой региона было принято решение о замене бесплатного питания продуктовыми наборами на период дистанционного обучения с 7 по 30 апреля. Из бюджета Республики муниципалитетам выделяется 56 рублей на один завтрак для школьника-льготника. Органы местного самоуправления могут увеличивать эту сумму за счет местного бюджета.

«При выдаче первых продуктовых наборов у родителей возникало немало вопросов по их составу. Поскольку стоимость набора в разных районах республики разная, то и «сухпайки» для школьников были разные. Но особую тревогу вызвали торговые наценки, которые установили аутсорсинговые компании, приобретавшие продуктовые наборы для школ. Они были довольно высоки. В результате наборы получились неполными. Организация централизованной закупки набора у местных товаропроизводителей помогла была избежать проблем с формированием «сухпайков» в мае», — отметил Игорь Зубарев.

Школьники, имеющие льготы на питание, должны быть обеспечены полноценными продуктовыми наборами

«Школьники, имеющие льготы на питание, должны быть обеспечены полноценными продуктовыми наборами. Кроме того, опыт по их формированию необходимо учесть при организации школьного питания и в новом учебном году. С 1 сентября ученики начальной школы должны будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Торговые наценки организаций, которые участвуют в организации питания детей в школах, не должны сказаться на качестве и калорийности завтраков и обедов школьников. При этом важно предусмотреть увеличение суммы субсидии, выделяемой органам местной власти на питание учащихся льготных категорий», — подчеркнул Игорь Зубарев.

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