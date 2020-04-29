Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий рассказал о работе волонтёров Орловской области.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области рассказал о работе волонтёрского Центра по оказанию помощи гражданам в связи с распространением коронавируса.

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В Орле Центр начал работу 26 марта. Как отметил парламентарий, неравнодушные граждане объединились, чтобы помочь землякам, находящимся на самоизоляции. Волонтеры в составе мобильных групп откликнулись на 800 обращений адресной поддержки, приняли более 2500 звонков на горячую линию, провели консультации и разъяснили правила поведения в режиме самоизоляции.

Сенатор сообщил, что все желающие могут получить в волонтерском центре моральную поддержку от профессиональных психологов. В Центре также работает юрист, оказывающий правовую помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, разъясняет порядок получения новых выплат и льгот. «Особое внимание необходимо уделить старшему поколению, нашим ветеранам и всем тем, кому нужна реальная помощь», — подчеркнул Владимир Круглый.

Волонтеры обзванивают пожилых граждан, принимают заявки, доставляют продукты и необходимые лекарства. «Покупка продуктов и лекарств, получение рецептурных препаратов в поликлиниках — основные просьбы граждан. Взаимодействие с поликлиниками максимально налажено. Работа выстроена таким образом, что волонтеры получают все необходимые документы в регистратурах поликлиник, что существенно упрощает задачу», — продолжил парламентарий.

По словам Владимира Круглого, поступают также просьбы, связанные с получением писем и посылок на почте, оплате коммунальных услуг, покупкой масок и антисептиков, доставкой подарков для пожилых родственников.

В работе Центра принимают участие люди самых разных профессий, отметил сенатор. Волонтёрский Центр будет работать весь период активной фазы борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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