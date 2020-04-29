Source: Russia – Council of the Federation
В Совете Федерации прошла интернет-конференция по актуальным вопросам опережающего социально-экономического развития Дальневосточного макрорегиона.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел интернет-конференцию на тему «Актуальные вопросы опережающего социально-экономического развития Дальневосточного макрорегиона».
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Председатель Комитета Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил, что в мероприятии приняли участие представители 16 федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти всех субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, ведущих дальневосточных научных организаций, бизнес-сообщества.
Среди наиболее актуальных вопросов социально-экономического развития дальневосточных регионов участники отметили недостаточное развитие инфраструктуры, прежде всего, энергетической и транспортной, а также сохраняющийся высокий уровень тарифов на электроэнергию по сравнению со средним по России.
Олег Мельниченко обратил внимание, что остро стоят вопросы высокой доли износа медицинских объектов, учреждений культуры, строительства и реконструкции школ.
Также основными проблемами жилищного сектора являются высокая стоимость жилья, большой износ сетей коммунальной инфраструктуры, значительные доли аварийного и ветхого жилья. Кроме того, в дальневосточных регионах значительно отстают темпы ввода нового жилья. Участники указали и на ряд проблем в реализации программы «Дальневосточный гектар».
«В сложившихся непростых экономических условиях мониторинг проблемных вопросов развития Дальнего Востока является очень важным», – подчеркнул Олег Мельниченко.
Мониторинг проблемных вопросов развития Дальнего Востока является очень важным
Сенатор проинформировал, что на одном из ближайших заседаний Комитета СФ будут утверждены рекомендации в адрес Правительства, ряда федеральных министерств, дальневосточных субъектов, которые подготовлены на основании присланных участниками интернет-конференции предложений.