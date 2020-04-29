О. Хохлова передала медикам Владимирской области защитные костюмы

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки по региону сенатор проинспектировала также ход строительства Дома культуры в Суздальском районе.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области передала в больницу города Гусь-Хрустальный изолирующие защитные костюмы для сотрудников медучреждения.

Смотрите также

Эта городская больница является одним из четырёх филиалов, куда привозят на лечение больных, в том числе и тяжёлых, из близлежащих районов Владимирской области.

В ходе поездки по региону Ольга Хохлова также посетила село Порецкое, где начато строительство нового сельского Дома культуры в рамках реализации национального проекта «Культура».

Сенатор вместе с директором департамента культуры администрации Владимирской области Алисой Бирюковой и главой Суздальского района Алексеем Сараевым проинспектировала подготовку строительной площадки, встретилась с подрядчиком, строителями и рабочими, которым предстоит возвести в одном из крупнейших сёл района современный, отвечающий нормам безопасности, оснащённый всем необходимым новый дом культуры.

Работы ведутся строго в соответствии с графиком и утвержденной «дорожной картой». Площадь нового дома культуры составит 340 квадратных метров. Проектом предусмотрены несколько помещений для кружков и студий, универсальный киноконцертный зал на 75 мест, современная библиотека с точкой Wi-Fi-доступа, а также проведение работ по благоустройству территории.

«Уже в этом году в Суздальском районе появится новый, современный Дом культуры», — сказала сенатор. Она сообщила, что взяла возведение этого объекта под личный контроль, и выразила надежду, что он будет открыт уже через несколько месяцев.

Уже в этом году в Суздальском районе появится новый, современный Дом культуры

«В нашей стране сейчас время серьезных испытаний, связанных со вспышкой коронавирусной инфекции. И, понятно, что именно эта тема сейчас в приоритете. Но при этом мы не должны забывать о жизни после пандемии и о развитии других сфер», – сказала Ольга Хохлова.

Она отметила, что в рамках реализации национального проекта «Культура» планируется отремонтировать шесть сельских Домов культуры в разных районах Владимирской области.

MIL OSI