По результатам принятых по поручению Генеральной прокуратуры мер в Курганской области погашено более 200 млн рублей долгов перед предпринимателями по исполненным муниципальным контрактам

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В условиях сложной для бизнеса ситуации в период действия ограничительных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) первоочередное значение приобретает вопрос скорейшего погашения просроченной задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

В этой связи Генеральной прокуратурой Российской Федерации на постоянной основе осуществляется мониторинг информации о нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности, требующих оперативного вмешательства органов прокуратуры.

По размещенным в СМИ данным о непростой обстановке в столице Зауралья прокуратуре Курганской области было поручено незамедлительно принять дополнительные меры для погашения долгов по исполненным муниципальным контрактам.

В связи с допущенным администрацией г. Кургана затягиванием по оплате предусмотренных контрактами денежных средств прокуратурой города руководителю органа местного самоуправления внесено 2 представления, в отношении должностных лиц возбуждено 4 административных дела по части 1 статьи 7.32.5 (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

После прокурорского реагирования предпринимателям выплачена задолженность за выполненные работы, поставленные товары и оказанные услуги в рамках муниципальных контрактов на общую сумму свыше 200 млн рублей.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI