Проекты обращений Совета Федерации в связи с 75-летием Победы обсуждены в ходе совместного заседания профильных комитетов СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провели председатель Комитета СФ по международным делам и первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности.

Состоялось совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комитета СФ по обороне и безопасности. В работе, прошедшей в режиме видеотрансляции, приняли участие более двадцати сенаторов – представителей комитетов, а также заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

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Мероприятие провели председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин. РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия

Сенаторы обсудили проекты двух обращений Совета Федерации, которые планируется внести от имени верхней палаты российского парламента в связи с 75-летней годовщиной Великой Победы.

Речь идет о проекте обращения к народам и парламентам мира в связи с 75-летием Победы, в котором говорится о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма, а также о проекте обращения к гражданам РФ об исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, совершенствовании поисковой работы, сохранении и реставрации памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества.

Эти документы разработаны профильными комитетами СФ в соответствии с пунктом Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в Совете Федерации 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Как отметил Константин Косачев, лейтмотивом этих обращений проходит мысль о том, что оценки прошедшей войны были даны в ходе Нюрнбергского процесса, легли в основу работы международного трибунала, выводы которого не подлежат пересмотру.

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комитета СФ по обороне и безопасности

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Алексей Кондратьев

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Еще раз мы обозначили важность инициативы Совета Федерации о признании на международном уровне Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а мемориалов и памятников борцам с нацизмом во всех странах в качестве единого Всемирного мемориала Второй мировой войны», — отметил сенатор.

Мы обозначили важность инициативы Совета Федерации о признании на международном уровне Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества

В ходе обсуждения оба проекта обращений приняты за основу. После соответствующей доработки тексты документов будут представлены на одобрение сенаторов на ближайшем заседании Совета Федерации.

Кроме этой темы, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края выступил с информацией об итогах состоявшейся 15 апреля видеоконцеренции с российскими соотечественниками.

Рассмотрен также вопрос о ходе эвакуации граждан РФ, находящихся за рубежом, в связи с ситуацией, возникшей из‑за пандемии коронавируса. Заслушан доклад директора Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

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