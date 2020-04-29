Сегодня в «Эфире»: история жизни ветерана прокуратуры и фронтовика Глухарева И.Г., новации в борьбе с коррупцией, ответственность лжеэкстрасенсов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «Дело жизни» расскажем об участнике Великой Отечественной войны, ветеране прокуратуры Пензенской области Иване Георгиевиче Глухареве, отметившем свой 100-летний юбилей.

О новациях и нестандартных подходах в борьбе с коррупцией, основных направлениях антикоррупционного просвещения и не только узнаете из рубрики «Ни дать ни взять».

Что делать людям, пострадавшим от лжеэкстрасенсов, объясним в рубрике «Особые полномочия».

Программа «Эфир» на пятницу 29 апреля 2020 года:

· «Вы в эфире». Вы спрашивали? Мы отвечаем.

· «Особые полномочия». Магия закона.

· «В процессе». Тактика доказывания в суде. Иногда полезны изменения.

· «Мир и порядок». Впервые за 10 лет: об экстрадиции россиянина из Японии.

· «Субъект права». Город Сортавала. Предупреждая преступления среди несовершеннолетних.

· «Логика закона». Право на труд. Особая роль прокурора в делах о восстановлении на работе.

· «Криминальный тренд». Под надзором: о полномочиях и координирующей роли прокуратуры в борьбе с коррупцией.

· «Дело жизни». К 100-летию ветерана прокуратуры Пензенской области Глухарева И.Г.

· «Ни дать ни взять». Предупрежден – значит защищен.

· «В процессе». Право силы или сила права.

· «0+». Интервью с ректором Университета прокуратуры Российской Федерации Оксаной Капинус.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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