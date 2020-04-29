Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, все врачи, работающие с инфицированными, в полном объеме обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области сообщил, что на сегодняшний день в регионе все врачи, работающие с инфицированными короновирусной инфекцией, в полном объеме обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

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«Медикам выделен санаторий для проживания, чтобы минимизировать контакты. Проживание, питание и проезд оплачиваются за счет областного бюджета. Медики прошли специальное онлайн-обучение в Сеченовском университете».

Сенатор рассказал, что в рейтинге регионов по эффективности мер противодействия распространению коронавирусной инфекции Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Брянская область отмечена в разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения». Регион занимает в этом разделе рейтинга второе место после Москвы.

Сергей Калашников также сообщил, что Брянский электромеханический завод и предприятие «Энергомаш» наладили производство переходников и комплектующих к аппаратам ИВЛ. Часть продукции в медучреждения региона они передадут бесплатно.

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