Совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня мы рассмотрим ситуацию в топливно-энергетическом комплексе России. Обсудим, как в текущих условиях работают угольные, нефтегазовые, генерирующие и сетевые компании, как соблюдаются нормы и требования по защите здоровья и безопасности работников предприятий.

Все мы знаем, что энергетика – это ключевая отрасль национальной экономики, которая прямо влияет на развитие обрабатывающей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, наших городов и сёл, территорий страны в целом и, конечно, во многом определяет экспортный потенциал России, состояние государственных финансов.

Добавлю, что современный российский ТЭК – а здесь работает, кстати, два с половиной миллиона человек – это высокотехнологичная отрасль, где трудятся уникальные специалисты, реализуются проекты, которые не имеют аналогов в мире, в том числе на арктическом шельфе, в суровых условиях Восточной Сибири, с применением самых передовых решений, связанных с цифровыми технологиями.

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В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьёзными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы.

Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставили её темпы снижаться. ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы – как в отдельных государствах, так и в мире в целом – сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки.

Сегодня хотел бы услышать, уважаемые коллеги, ваше мнение, мнение бизнеса относительно тенденций на рынках энергоресурсов. Очень важны ваши оценки и прогнозы того, как дальше будет развиваться ситуация.

В свою очередь отмечу: глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого ещё не было, это правда. Я видел некоторые ваши заявления публичные и согласен: такого ещё не было. Но, чтобы сгладить эти тенденции, их влияние на мировую экономику, на экономическую жизнь, необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение «ОПЕК плюс».

Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнёрами, достигать договорённостей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места.

Что в этой связи хотел бы подчеркнуть? Энергетика – это сложная, разноплановая отрасль. У каждого сектора, у каждой компании свои потребности и свои подходы для преодоления трудной ситуации. Но наша главная, общая задача – обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологический процесс.

Напомню в этой связи, что ведущие компании российского ТЭКа входят в перечень системообразующих предприятий. От их ритмичной, стабильной работы зависит деятельность самых разных секторов экономики. Нужно сохранить надёжность этих кооперационных, производственных связей, в том числе нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населённых пунктов страны.

И конечно, необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов, для предприятий реального сектора. Потом мы с вами запускаем новые объекты в сфере, скажем, здравоохранения – они должны быть своевременно подключены к сетям. И генерации должно хватать, и сетевое хозяйство должно соответствовать новым задачам.

Проекты, которые дают заказы отечественным строительным компаниям, большие наши проекты, которые отражаются на машиностроении, на производителях оборудования, техники, – если мы будем всё это соблюдать, мы, безусловно, сохраним занятость, доходы наших граждан.

И в заключение скажу: отечественный ТЭК всегда умел отвечать на вызовы. Промышленный, технологический, кадровый потенциал нашей энергетики позволяет решать самые сложные задачи. Уверен, опыт и возможности российских энергетических компаний помогут им достойно пройти и сегодняшний непростой период.

Давайте начнём обсуждать предложенные темы.

Продолжение следует.

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