Т. Гигель: Врачи и медперсонал должны чувствовать к себе особое внимание и заботу со стороны общества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор передала коллективу городской стоматологической поликлиники №2 Горно-Алтайска многоразовые индивидуальные средства защиты от коронавирусной инфекции.

Представитель в Совете Федерации от законодательной (представительной) государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей командировки в регион встретилась с коллективом городской стоматологической поликлиники №2 Горно-Алтайска.

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Сенатор передала главному врачу учреждения Тамаре Крамаренко защитные маски и антисептические средства, которые, сегодня крайне необходимы медикам и их пациентам.

Несколько сотен качественных многоразовых масок по просьбе сенатора были изготовлены в ателье по пошиву алтайской национальной одежды «Буучай». Сотрудники предприятия в последнее время шьет такие маски на добровольческих началах.

По мнению законодателя, сейчас мы все понимаем, что именно врачи и медицинский персонал оказались на передовой. «Их работу невозможно остановить. Задача окружающих в этих условиях сделать все возможное, чтобы они чувствовали к себе особое внимание и заботу со стороны общества».

Парламентарий сообщила, что совсем недавно медицинским работникам региона было передано два автомобиля для нужд медучреждений. А медикам, которые напрямую борются с вирусной инфекцией, будут вручаться продуктовые наборы.

Обращаясь к медицинскому персоналу поликлиники, парламентарий отметила, что горожане высоко ценят качество оказываемых здесь медицинских услуг, профессиональное мастерство и внимательное отношение к пациентам.



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