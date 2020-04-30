Беседа с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Михаил Владимирович, добрый вечер!

М.Мишустин: Добрый вечер!

Уважаемый Владимир Владимирович! Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.

Правительство продолжит работу в штатном режиме. Я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи, с Вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова.

В.Путин: Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с Вами, может произойти с каждым. Я всегда об этом говорю.

Вы человек очень активный, хочу Вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены Правительства, коллеги из Администрации Президента, безусловно, находятся в зоне особого риска, потому что как ни ограничивать себя в контактах, при выработке принятия решений все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись. И здесь, конечно, нет ничего удивительного.

Но хочу Вам сказать, надеюсь, что Вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили в том числе на совещании сегодня, по поддержке граждан, по поддержке экономики в целом и отдельных ее отраслей, особенно пострадавших в последнее время в связи с этим коронавирусом – будете не только принимать участие в выработке этих решений. И хочу Вам сказать, без Вашего мнения, без Вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься.

Я хочу Вам пожелать выздоровления как можно быстрее. Поправляйтесь.

М.Мишустин: Спасибо, Владимир Владимирович!

В сложившихся обстоятельствах я хочу ещё раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции и её распространению.

Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения. Уверен, что вместе нам удастся победить эту инфекцию и вернуться к привычной жизни. Правительство предпринимает и будет предпринимать для этого все необходимые шаги.

Прошу вас всех помнить, что сегодня от дисциплины, от воли каждого из нас зависит та дата, когда страна сможет вернуться к полноценной жизни.

Берегите себя и своих близких.

В.Путин: Михаил Владимирович, Ваше предложение в отношении кандидатуры Белоусова Андрея Рэмовича на должность исполняющего обязанности Председателя Правительства Российской федерации принимается. Сегодня я подпишу соответствующий Указ.

Поправляйтесь как можно скорее.

М.Мишустин: Спасибо за поддержку и за добрые слова.

В.Путин: Когда в больницу приедете – позвоните мне обязательно. Жду Вашего звонка. До связи.

М.Мишустин: Хорошо. Всего доброго.

В.Путин: Всего хорошего.

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