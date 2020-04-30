Source: Russia – Council of the Federation

Национальные проекты и принятые обязательства являются безусловным приоритетом для органов власти НАО, подчеркнула сенатор.

В условиях сокращения доходов регионального бюджета Ненецкого автономного округа, связанного с резким падением цен на нефть и распространением коронавирусной инфекции, национальные проекты и социальные обязательства перед людьми будут выполняться в полном объеме. Об этом сообщила член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Ольга Старостина. СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа

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По информации сенатора, ВРИО губернатора НАО Юрий Бездудный БездудныйЮрий ВасильевичВременно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа поставил задачу перед органами власти округа сформировать предложения, направленные на сокращение расходов окружного бюджета. Однако это не затронет национальные проекты и социальные обязательства, которые являются безусловным приоритетом для органов власти НАО, подчеркнула сенатор.

Кроме того, по словам законодателя, семейные родовые общины коренных малочисленных народов НАО получат поддержку из регионального бюджета на обеспечение своей деятельности по сохранению традиционного образа жизни и развитию новых форм хозяйствования.

Ольга Старостина сообщила, что окружная поддержка общинам в виде грантов предоставляется в рамках реализации государственной программы НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе». «Основными критериями получения поддержки являются значимость и актуальность планируемых мероприятий для устойчивой деятельности семейной (родовой) общины, их экономическая и социальная эффективность».

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