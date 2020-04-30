Встреча с участниками общероссийской акции «Мы вместе»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Все меня видят и слышат?

Рад очень вас всех видеть. К сожалению, мы не можем на нашу встречу пригласить всех без исключения, кто занимается благотворительной деятельностью, волонтерством, добровольчеством.

Вы знаете, у меня просто возникло желание встретиться хотя бы с теми, кого можно собрать, и, как в таких случаях говорят, в вашем лице поприветствовать и поблагодарить всех – всех без исключения людей, которые по зову сердца откликнулись на те проблемы, с которыми люди сталкивались.

Хотел бы начать нашу встречу со слов искренней благодарности и признательности каждому, кто сейчас оказывает помощь людям: волонтерам, сотрудникам некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам – вообще всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм, без всякого преувеличения.

Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас подвиг и подвижничество – слова, близкие по смыслу.

И всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия. Это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом, культурном коде.

И сейчас мы снова вместе. Вы это доказываете своей самоотверженной работой, готовностью отзываться на боль, готовностью к заботе о тех, кому она нужна, отзываться на проблемы других людей, быть там, где вас ждут, нуждаются в вашей помощи.

Волонтёры, социально ориентированные НКО объединились, подставили плечо государству, обществу, работают в медицинских, социальных учреждениях, помогают в приобретении продуктов и лекарств пожилым и людям с ограниченными возможностями по здоровью. Повторю: вы там, где нужна помощь. Вот это самое главное.

Я прошу участников нашей встречи рассказать о своей работе. Убеждён, вам есть чем гордиться, ваш пример должен вдохновить других. И конечно, хотел бы услышать о тех проблемах, с которыми сталкиваетесь, о том, какая помощь и поддержка вам самим необходима.

С удовольствием выслушаю ваши соображения по поводу оценок сегодняшней ситуации и того, как, по вашему мнению, нужно всем вместе двигаться дальше, для того чтобы преодолеть все имеющиеся до сих пор трудности.

Пожалуйста.

Продолжение следует.

MIL OSI