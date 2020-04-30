В Астраханской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителей салона красоты, обвиняемых в хищении более 3,8 млн рублей у местных жителей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Астрахани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Красноярского края и 25-летней астраханки. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, учредитель и директор салона красоты, не имея медицинской лицензии на осуществление подобного вида деятельности, а также квалифицированного персонала, заключали с местными жителями договоры на проведение ряда косметологических процедур, стоимость которых составляла от 10 до 92 тысяч рублей.

Не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, злоумышленники под различными предлогами переносили даты их проведения, а при желании клиента расторгнуть договор – отказывались вернуть деньги.

В результате 115 гражданам был причинен ущерб на общую сумму более 3,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Астрахани для рассмотрения по существу.

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