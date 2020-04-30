В Воронежской области прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим в одном из дачных поселков, в результате которого сгорели десятки дачных домов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня в поселке Радчино Рамонского района Воронежской области произошел пожар, в результате которого сгорели десятки дачных домов. Площадь возгорания составила 700 кв. м. Никто не погиб, пострадавших нет.

В настоящее время пожар потушен, устанавливаются причины возгорания.

В связи с пожаром прокуратура Рамонского района организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка полноте работы органов контроля и надзора, к чьей компетенции отнесены вопросы обеспечения пожарной безопасности, а также соблюдения норм и правил застройки садоводческих участков.

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Вопросы защиты прав граждан, утративших имущество в ходе пожара, также поставлены на контроль органов прокуратуры.

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