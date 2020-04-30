В Иркутской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Усолье-Сибирское Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с октября 2012 года по сентябрь 2015 года, обвиняемая, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эрида», при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами в г. Усолье-Сибирское, получала с граждан оплату коммунальные услуги в отсутствие договоров с поставщиками ресурсов.

Действиями обвиняемой собственникам и нанимателям 610 жилых помещений причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.

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