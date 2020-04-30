В Новгородской области в суд направлено уголовное дело о взятках и растрате

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора государственного областного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» и учредителя ООО «Страйк». В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении 23 преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 1, ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, с октября 2018 года по март 2019 года ректор института заключила с ООО «Страйк» и несколькими индивидуальными предпринимателями, деятельность которых фактически контролировала учредитель указанной организации, договоры оказания услуг на общую сумму более 600 тыс. рублей.

Несмотря на то что, в реальности данные услуги не были оказаны, ректор подписала соответствующие акты приема-передачи якобы выполненных работ.

Также в декабре 2018 года и марте 2019 года ректор образовательного учреждения потребовала от ряда сотрудников за общее покровительство по службе взятки на общую сумму более 500 тыс. рублей. Эти деньги были начислены работникам института в качестве стимулирующих и компенсационных выплат в целях обналичивания и последующей передачи ректору.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

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