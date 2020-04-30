Г. Карелова: Рабочая группа СФ рассматривает предложения по законодательному регулированию дистанционных форм занятости

Source: Russia – Council of the Federation

Очевидна возможность таких форм занятости и в дальнейшем, после завершения сложного периода ограничительных мер из‑за коронавируса, считает вице-спикер СФ.

Рабочая группа по совершенствованию законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции рассматривает предложения по законодательному регулированию дистанционных форм занятости. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Это одна из тем, которая требует детальной проработки. «В условиях новой сложившейся ситуации в стране стали активно применяться дистанционные формы занятости. Их использование способствует противодействию распространению коронавирусной инфекции. Более того, очевидна возможность таких форм занятости и в дальнейшем, после завершения сложного периода ограничительных мер», — отметила вице-спикер СФ.

В этой связи, по словам Галины Кареловой, необходимо на законодательном уровне отрегулировать всю совокупность вопросов, охватывающих содержательный формат дистанционных и гибких форм занятости. Среди них: возможность перехода работников на удаленный режим работы без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, сокращения сроков предупреждения об изменении определенных сторонами условий трудового договора и о введении неполного рабочего времени, а также об изменении графиков сменности.

«Работа в этом направлении совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ уже начата. Надеемся, что в ней примут активное участие эксперты по социально-трудовым отношениям», — заключила заместитель Председателя СФ.

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