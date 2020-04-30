Е. Алтабаева приняла участие в заседании Евразийского альянса омбудсменов

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии, прошедшем в формате видео-конференцсвязи, участвовали главы национальных институтов защиты прав человека ряда стран.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в Третьем заседании Евразийского альянса омбудсменов.

Мероприятие прошло в формате видео-конференцсвязи. В нем приняли участие главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Обсуждались вопросы защиты прав и свобод в контексте предстоящего 75-летия Великой Победы, проблематика санкций, лучшие практики деятельности по защите прав человека в условиях пандемии коронавируса.

Екатерина Алтабаева огласила приветственное слово участникам форума Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «Евразийский альянс омбудсменов впервые в истории объединил государственных правозащитников Европы и Азии. С момента своего создания альянс играет важную роль в налаживании эффективного международного сотрудничества в области защиты гражданских и индивидуальных прав», — говорится в приветствии.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в своем выступлении, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отметила, что право на историческую память – главное условие сохранения международной системы защиты прав человека.

Участники встречи единодушно поддержали позицию о недопустимости фальсификации истории. По предложению представителей Кыргызстана будет подготовлено совместное обращение в ЮНЕСКО с просьбой признать историческим, культурным и духовным наследием саму память о Второй мировой войне, а также Нюрнбергский процесс и его итоги.

«Память о Победе – это наша совесть и наша ответственность», — отметила Екатерина Алтабаева.

Память о Победе – это наша совесть и наша ответственность

По словам сенатора, опыт работы по обеспечению прав человека и гражданина в каждой стран, это уникальное достояние. «В нынешних чрезвычайных условиях находятся новые темы, приоритеты, вырабатываются новые практики. Обмен такой информацией — это очень плодотворный процесс».

Участники встречи говорили о важности единения народов в условиях новых вызовов. Сотрудничество государственных правозащитников, обмен информацией, позволяет оперативно принимать решения для обеспечения прав граждан.

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