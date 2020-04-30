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#РКЦ Прогресс#Главное#История30.04.2020 09:57

Легендарный директор «Прогресса»

Сегодня, 30 апреля 2020 года, исполняется 110 лет со дня рождения Виктора Яковлевича Литвинова — директора завода «Прогресс» (ныне — ракетно-космический центр «Прогресс», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с 1944 по 1962 годы.

Виктор Яковлевич Литвинов родился 30 апреля 1910 года в городе Таганроге. В 1930 году окончил Таганрогский индустриальный техникум, а в 1937-м Московский авиационный институт. С 1930 года Виктор Литвинов работал на Государственном авиационном заводе № 1 (ГАЗ № 1) в Москве.

В 28 лет он стал главным технологом завода, одним из ведущих авторов нового принципа самолетостроения, в основе которого лежала параллельная разработка конструкции новых машин, выпуск чертежей на них и подготовка сборочного производства. Это сокращало время выпуска новых самолетов. Так, всего за шесть месяцев были созданы известные истребители МиГ-1 и МиГ-3. В предвоенном 1940 году уже было выпущено свыше 100 этих маневренных, хорошо вооруженных машин. За их освоение завод был награжден орденом Ленина, а Виктор Литвинов стал кавалером ордена Трудового Красного Знамени.

В начале Великой Отечественной войны главный инженер ГАЗ № 1 Виктор Литвинов руководил эвакуацией завода в Куйбышев и внес большой личный вклад в создание и выпуск лучших в мире штурмовиков Ил-2. Производство этих машин освоено заводом на новом месте в самые кратчайшие сроки: в декабре 1941 года на новой площадке, в недостроенных цехах завод собрал первые 28 истребителей МиГ, а потом перешел на выпуск Ил-2. В 1942 году завод полностью перешел на массовое производство штурмовиков.

Виктор Литвинов был одним из основных авторов и организаторов первого поточного метода сборки самолетов по суточному графику. Это был первый опыт поточной сборки самолетов в советской авиапромышленности, который был успешно освоен на других авиазаводах. Под руководством Виктора Яковлевича впервые в отечественном самолетостроении был внедрен «принцип параллельности» — подготовка производства велась одновременно с конструкторскими разработками и выпуском чертежей новой машины. В годы войны поточный выпуск боевых машин на ГАЗ № 1 дал Красной Армии 11863 штурмовиков Ил-2 и 1225 Ил-10.

В 1944 году Виктора Литвинова назначили директором ГАЗ № 1. Без малого 20 лет Виктор Яковлевич руководил одним из крупнейших в стране авиазаводов. В послевоенное время ГАЗ № 1 первый из отечественных предприятий освоил производство реактивных истребителей МиГ-9. Позже в цехах литвиновского завода собирали истребители МиГ-15, МиГ-17, фронтовые бомбардировщики Ил-28, стратегические бомбардировщики Ту-16 и опытные образцы Ла-250.

2 января 1958 года было принято Постановление Совета Министров СССР об организации серийного производства межконтинентальных баллистических ракет Р-7 на базе Государственного авиационного завода № 1 в Куйбышеве. На предприятии под руководством Виктора Литвинова была проведена реконструкция производства, не прекращая выпуска самолетов Ту-16. При участии заместителя главного конструктора ОКБ-1 Дмитрия Козлова в четвертом квартале 1958 года был освоен выпуск Межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. 17 февраля 1959 года состоялся первый пуск Р-7, изготовленной в Куйбышеве.

За выдающиеся заслуги в деле создания и освоения образцов новейшей боевой техники Виктор Литвинов в сентябре 1945 года удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1960 году он был удостоен звания Дважды Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». За профессиональные достижения Виктор Яковлевич награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, стал лауреатом Государственных премий СССР в 1946 и 1950 гг.

На родине Виктора Литвинова, в Таганроге, в парке культуры и отдыха имени Горького 15 мая 1981 года был торжественно открыт его бронзовый бюст. Уже после смерти Виктора Яковлевича 17 мая 1984 года решением горисполкома бывшая Электрифицированная улица г. Куйбышева (Самары) была переименована в улицу Литвинова.

В 2010 году к 100-летию Виктора Яковлевича на территории РКЦ «Прогресс» установлен памятник легендарному директору завода «Прогресс» и памятные доски на фасаде Дворца культуры, который был построен в начале 1960-х по инициативе Виктора Литвинова и с 2004 года носит его имя, а также на доме, где жил Виктор Яковлевич в Куйбышеве (Самаре) по адресу улица Фрунзе, дом 140. Кроме этого, к юбилею выпущена первая книга о жизни и деятельности Виктора Литвинова «Дело всей жизни», где рассказывается о становлении авиационного, а позже космического производства и соратниках Литвинова — тех людях, в том числе усилиями которых была одержана Великая Победа в 1945-м и позже создан ракетно-ядерный щит нашей Родины.

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