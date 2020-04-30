Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное30.04.2020 19:59

Международный проект «Инженеры Победы»

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Госкорпорация «Роскосмос» примет участие в Международном проекте «Инженеры Победы», который стартует в мае 2020 года. Проект реализуется по инициативе Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и в партнерстве с Российской государственной библиотекой.

Его целью является сбор и систематизация исторических документов, посвященных как личному трудовому подвигу советских инженеров, так и героической стойкости коллективов предприятий, на которых «ковалась» будущая Победа в предвоенный период и годы Второй мировой войны. От Госкорпорации «Роскосмос» в данном проекте примут участие более 50 предприятий ракетно-космической промышленности, которые смогут предоставить подборку документов и исторических материалов об инженерах, ученых, конструкторах и их технологических разработках, исследованиях в области науки и техники, прямо или косвенно повлиявших на Победу в Великой Отечественной войне.

Важнейшей составляющей проекта является создание исторической ретроспективы героических достижений трудовых коллективов и выдающихся рационализаторов производства в различных отраслях промышленности в годы войны. Важно, чтобы рассказы были подтверждены документальными свидетельствами — сканами газетных вырезок, официально изданными монографиями, воспоминаниями, технической документацией и т.п.

Принимая участия в этом проекте, вы можете пользоваться ресурсами Национальной электронной библиотеки и своими источниками. Мы уверены, что #ИнженерыПобеды встанут в один ряд с героями, которые воевали за свободу и независимость нашей Родины на полях сражений.

По всем вопросам обращаться по адресу: start@otwinta.com

Положение о международном проекте «Инженеры Победы»

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Международный проект «Инженеры победы» проходит при информационной поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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