Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 апреля. – Для информирования органов государственной власти, экспертов и других заинтересованных лиц о состоянии сферы тепловой энергетики и систем централизованного теплоснабжения Российской Федерации, Минэнерго подготовлен доклад о теплоэнергетике и централизованном теплоснабжении России в 2014-2018 годах.

Основой доклада стали данные статистической отчетности Росстата, отраслевой отчетности Минэнерго России и ФАС России. Доклад содержит анализ итогов функционирования и развития тепловой энергетики и централизованного теплоснабжения в Российской Федерации в 2014-2018 годах.

В докладе даны характеристики производственных мощностей теплоэнергетики и систем централизованного теплоснабжения, приведены объемы производства и потребления тепла, расход энергоресурсов, основные показатели эффективности и надежности, цены и тарифы на тепловую энергию, представлен укрупненный финансовый баланс отрасли теплоснабжения и дана оценка инвестиций в системы теплоснабжения, а также проанализированы итоги отопительного периода 2018-2019 годов.

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