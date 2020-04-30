Source: Russia – Council of the Federation

Перспективы экономического роста Сахалинской области связаны, в том числе, с развитием морской аквакультуры.

По итогам расширенного заседания на тему «О развитии аквакультуры в Сахалинской области» в рамках Дней региона в Совете Федерации Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принял рекомендации в адрес соответствующих федеральных органов, а также исполнительной и законодательной властей субъекта РФ.

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Как напомнил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия решением Комитета было рекомендовано Сахалинской областной Думе разработать проект законодательной инициативы в части предоставления права рыбопромышленным предприятиям использовать рыболовные участки с дополнительной целью — для осуществления аквакультуры. А Министерству сельского хозяйства РФ рассмотреть возможность издания нормативного правового акта, предусматривающего расширение оснований для изъятия объектов аквакультуры из водного объекта при осуществлении пастбищного рыболовства. В свою очередь, правительству Сахалинской области рекомендовано направить в Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложения и обоснования по изменению границ заказника федерального значения «Малые Курилы».

Сенатор отметил, что Комитет оказал содействие региональным депутатам в подготовке проекта законодательной инициативы, который был представлен в Минсельхоз России. Документ имеет практические наработки в части создания правовых оснований для использования рыболовных участков с дополнительной целью — для осуществления аквакультуры. По итогам работы по подготовке законодательной инициативы, Минсельхоз России сообщил в адрес Сахалинской областной Думы о том, что замечаний к указанному законопроекту не имеет.

Алексей Майоров пояснил, что в настоящее время практически вся акватория, омывающая остров Сахалин и Курильские острова распределена на рыболовные участки, которые предоставлены в пользование для добычи тихоокеанских лососей. С учетом специфики их добычи они используются только 2–3 месяца в году, а площадь используемой акватории каждого участка составляет не более 30 проц.

При этом глава Комитета СФ подчеркнул, что свободная часть этих участков пригодна для круглогодичного выращивания морской культуры. Однако их формирование для товарной аквакультуры в границах действующих участков не предусмотрено законодательством, что не позволяет в полной мере реализовать продукционный потенциал морских участков, а также диверсифицировать экономику предприятий.

Министерство сельского хозяйства России проинформировало Комитет СФ о том, что в целях расширения оснований для изъятия объектов аквакультуры из водного объекта при осуществлении пастбищного вида рыболовства издан соответствующий приказ, который направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции РФ.

Правительство Сахалинской области сообщило сенаторам, что губернатор Сахалина направил в адрес Министерства природных ресурсов и экологии РФ предложения и обоснования по корректировке границ заказника «Малые Курилы» в целях обеспечения условий развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур в интересах населения, проживающего на острове Шикотан.

Алексей Майоров отметил важность проведенной работы по исполнению рекомендаций, содержащихся в решении Комитета, поскольку перспективы экономического роста Сахалинской области связаны, в том числе, с развитием морской аквакультуры, позволяющей дополнительно получить до 70 тысяч тонн таких ценных объектов, как морской гребешок, морской еж и трепанг.

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