Source: Russia – Council of the Federation

На заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию были рассмотрены законопроекты по совершенствованию земельных, водных, лесных правоотношений.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжает активную работу, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Об этом проинформировал председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор отметил, что сегодня состоялось очередное заседание Комитета, проведенное в дистанционном режиме. На заседании были рассмотрены вопросы практически по всем направлениям деятельности Комитета.

Алексей Майоров обратил особое внимание на вопрос «Об утверждении решения Комитета по итогам парламентских слушаний на тему «Законодательное регулирование полномочий субъектов Российской Федерации в сфере пользования недрами».

Как считает сенатор, рекомендации, содержащиеся в данном решении, будут способствовать совершенствованию законодательного регулирования полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере пользования недрами, а также актуальному для многих регионов вопросу добычи общераспространенных полезных ископаемых.

«Эта тема найдет свое продолжение и будет рассмотрена в рамках запланированного на осеннюю сессию 2020 года заседания Совета законодателей с участием Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и представителей законодательных органов власти субъектов нашей страны, которое состоится в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Алексей Майоров.

На заседании Комитета также были рассмотрены проекты федеральных законов, направленных на совершенствование земельных, водных, лесных правоотношений.

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