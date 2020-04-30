О. Мельниченко: Регионы получат возможность устанавливать штрафы за безбилетный проезд

Source: Russia – Council of the Federation

Предусматриваются новые подходы к регулированию ответственности за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, отметил сенатор.

На заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера были рассмотрены концепции двух законопроектов, предусматривающих новые подходы к регулированию ответственности за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте.

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Об этом проинформировал председатель Комитета СФ Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

Как отметил сенатор, в настоящее время из‑за пробелов в федеральном законодательстве складывается ситуация, когда законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие административную ответственность за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, признаются утратившими силу.

Исправить ситуацию призван разработанный Правительством РФ пакет законопроектов, предусматривающих разграничение полномочий по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерации и субъектами Федерации.

В частности, предлагается наделить органы государственной власти регионов полномочиями по определению своими нормативными актами порядка подтверждения лицом оплаты проезда, перевозки детей, перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения права на бесплатный или льготный проезд в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Необходимые нормы в части привлечения к ответственности будут закреплены в Кодексе РФ об административных правонарушениях, уточнил Олег Мельниченко.

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