Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов организованной группы, похитивших с банковских счетов более 18 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 членов организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в период с 2018 года по февраль 2019 года жители нескольких регионов (г. Санкт-Петербурга, Волгоградской и Курганской областей) в составе организованной группы совершали хищения денежных средств со счетов клиентов одного из банков.

Обвиняемые незаконно получали доступ к персональным данным клиентов финансового учреждения, по счетам которых длительное время не было движения, подделывали паспорта, в которые вклеивали свои фотографии, оформляли у нотариуса доверенность на распоряжение счётом на одного из участников группы, после чего совершали финансовые операции в банке.

Таким способом ими похищено более 18 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Саратова для рассмотрения по существу.

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